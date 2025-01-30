Сьогоднішня ціна Metaverse Filipino Worker (MFW)

Поточна ціна Metaverse Filipino Worker (MFW) сьогодні становить 0.00102597 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metaverse Filipino Worker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18K USD

- зміна ціни Metaverse Filipino Worker протягом дня — -1.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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