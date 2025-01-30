Ціна Metaverse Filipino Worker (MFW)
Поточна ціна Metaverse Filipino Worker (MFW) сьогодні становить 0.00102597 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaverse Filipino Worker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18K USD
- зміна ціни Metaverse Filipino Worker протягом дня — -1.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaverse Filipino Worker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaverse Filipino Worker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metaverse Filipino Worker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metaverse Filipino Worker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metaverse Filipino Worker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.32%
-1.46%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation
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