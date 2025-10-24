Інформація щодо ціни Metaverse Face (MEFA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002922 $ 0,00002922 $ 0,00002922 Мін. за 24 год $ 0,00003109 $ 0,00003109 $ 0,00003109 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002922$ 0,00002922 $ 0,00002922 Макс. за 24 год $ 0,00003109$ 0,00003109 $ 0,00003109 Рекордний максимум $ 0,00148951$ 0,00148951 $ 0,00148951 Найнижча ціна $ 0,00002582$ 0,00002582 $ 0,00002582 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) +2,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,48%

Актуальна ціна Metaverse Face (MEFA) становить $0,0000308. За останні 24 години MEFA торгувався між мінімумом у $ 0,00002922 і максимумом у $ 0,00003109, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEFA становить $ 0,00148951, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002582.

Що стосується короткострокових результатів, то MEFA змінився на -0,02% за останню годину, +2,76% за 24 години та на -3,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metaverse Face (MEFA)

Ринкова капіталізація $ 292,39K$ 292,39K $ 292,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 307,63K$ 307,63K $ 307,63K Циркуляційне постачання 9,50B 9,50B 9,50B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Metaverse Face — $ 292,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEFA — 9,50B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 307,63K.