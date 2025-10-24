Актуальна ціна Metaverse Face сьогодні становить 0,0000308 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MEFA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MEFA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Metaverse Face сьогодні становить 0,0000308 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MEFA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MEFA на MEXC вже зараз.

Докладніше про MEFA

Інформація про ціну MEFA

Whitepaper MEFA

Офіційний вебсайт MEFA

Токеноміка MEFA

Прогноз ціни MEFA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Metaverse Face

Ціна Metaverse Face (MEFA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MEFA до USD:

--
----
+2,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Metaverse Face (MEFA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:42:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Metaverse Face (MEFA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00002922
$ 0,00002922$ 0,00002922
Мін. за 24 год
$ 0,00003109
$ 0,00003109$ 0,00003109
Макс. за 24 год

$ 0,00002922
$ 0,00002922$ 0,00002922

$ 0,00003109
$ 0,00003109$ 0,00003109

$ 0,00148951
$ 0,00148951$ 0,00148951

$ 0,00002582
$ 0,00002582$ 0,00002582

-0,02%

+2,76%

-3,48%

-3,48%

Актуальна ціна Metaverse Face (MEFA) становить $0,0000308. За останні 24 години MEFA торгувався між мінімумом у $ 0,00002922 і максимумом у $ 0,00003109, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEFA становить $ 0,00148951, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002582.

Що стосується короткострокових результатів, то MEFA змінився на -0,02% за останню годину, +2,76% за 24 години та на -3,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metaverse Face (MEFA)

$ 292,39K
$ 292,39K$ 292,39K

--
----

$ 307,63K
$ 307,63K$ 307,63K

9,50B
9,50B 9,50B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Metaverse Face — $ 292,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEFA — 9,50B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 307,63K.

Історія ціни Metaverse Face (MEFA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaverse Face до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaverse Face до USD становила $ +0,0000030539.
За останні 60 днів зміна ціни Metaverse Face до USD становила $ -0,0000044085.
За останні 90 днів зміна ціни Metaverse Face до USD становила $ -0,00000707798304166027.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,76%
30 днів$ +0,0000030539+9,92%
60 днів$ -0,0000044085-14,31%
90 днів$ -0,00000707798304166027-18,68%

Що таке Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Metaverse Face (MEFA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Metaverse Face (USD)

Скільки коштуватиме Metaverse Face (MEFA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Metaverse Face (MEFA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Metaverse Face.

Перегляньте прогноз ціни Metaverse Face вже зараз!

MEFA до місцевих валют

Токеноміка Metaverse Face (MEFA)

Розуміння токеноміки Metaverse Face (MEFA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MEFA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Metaverse Face (MEFA)

Скільки сьогодні коштує Metaverse Face (MEFA)?
Актуальна ціна MEFA у USD становить 0,0000308 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MEFA до USD?
Поточна ціна MEFA до USD — $ 0,0000308. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Metaverse Face?
Ринкова капіталізація MEFA — $ 292,39K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MEFA?
Циркуляційна пропозиція MEFA — 9,50B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MEFA?
MEFA досяг історичної максимальної ціни у 0,00148951 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MEFA?
Історична мінімальна ціна MEFA становила 0,00002582 USD.
Який обсяг торгівлі MEFA?
Актуальний обсяг торгівлі MEFA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MEFA цього року?
MEFA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MEFA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:42:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Metaverse Face (MEFA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 426,00
$111 426,00$111 426,00

+1,37%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,00
$3 980,00$3 980,00

+2,66%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16751
$0,16751$0,16751

+9,29%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,16
$193,16$193,16

+1,12%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,4999
$21,4999$21,4999

+39,43%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,00
$3 980,00$3 980,00

+2,66%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 426,00
$111 426,00$111 426,00

+1,37%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,16
$193,16$193,16

+1,12%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4399
$2,4399$2,4399

+1,28%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,72
$1 137,72$1 137,72

+0,69%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6482
$0,6482$0,6482

+548,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000765
$0,00000765$0,00000765

+329,77%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5822
$0,5822$0,5822

+94,06%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$47,25
$47,25$47,25

+91,76%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0003899
$0,0003899$0,0003899

+83,39%