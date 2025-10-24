Актуальна ціна Metavault Trade сьогодні становить 0,04629875 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MVX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MVX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Metavault Trade сьогодні становить 0,04629875 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MVX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MVX на MEXC вже зараз.

Логотип Metavault Trade

Ціна Metavault Trade (MVX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MVX до USD:

$0,04629875
$0,04629875$0,04629875
+3,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Metavault Trade (MVX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:42:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Metavault Trade (MVX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04182115
$ 0,04182115$ 0,04182115
Мін. за 24 год
$ 0,04628613
$ 0,04628613$ 0,04628613
Макс. за 24 год

$ 0,04182115
$ 0,04182115$ 0,04182115

$ 0,04628613
$ 0,04628613$ 0,04628613

$ 4,62
$ 4,62$ 4,62

$ 0,00148601
$ 0,00148601$ 0,00148601

+0,03%

+3,03%

+2,61%

+2,61%

Актуальна ціна Metavault Trade (MVX) становить $0,04629875. За останні 24 години MVX торгувався між мінімумом у $ 0,04182115 і максимумом у $ 0,04628613, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MVX становить $ 4,62, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00148601.

Що стосується короткострокових результатів, то MVX змінився на +0,03% за останню годину, +3,03% за 24 години та на +2,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metavault Trade (MVX)

$ 115,37K
$ 115,37K$ 115,37K

--
----

$ 183,67K
$ 183,67K$ 183,67K

2,51M
2,51M 2,51M

4 000 000,0
4 000 000,0 4 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Metavault Trade — $ 115,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MVX — 2,51M, зі загальною пропозицією 4000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 183,67K.

Історія ціни Metavault Trade (MVX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metavault Trade до USD становила $ +0,00136183.
За останні 30 днів зміна ціни Metavault Trade до USD становила $ -0,0049733376.
За останні 60 днів зміна ціни Metavault Trade до USD становила $ -0,0113122522.
За останні 90 днів зміна ціни Metavault Trade до USD становила $ -0,01070387522638933.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00136183+3,03%
30 днів$ -0,0049733376-10,74%
60 днів$ -0,0113122522-24,43%
90 днів$ -0,01070387522638933-18,77%

Що таке Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

Ресурс Metavault Trade (MVX)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Metavault Trade (USD)

Скільки коштуватиме Metavault Trade (MVX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Metavault Trade (MVX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Metavault Trade.

Перегляньте прогноз ціни Metavault Trade вже зараз!

MVX до місцевих валют

Токеноміка Metavault Trade (MVX)

Розуміння токеноміки Metavault Trade (MVX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MVX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Metavault Trade (MVX)

Скільки сьогодні коштує Metavault Trade (MVX)?
Актуальна ціна MVX у USD становить 0,04629875 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MVX до USD?
Поточна ціна MVX до USD — $ 0,04629875. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Metavault Trade?
Ринкова капіталізація MVX — $ 115,37K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MVX?
Циркуляційна пропозиція MVX — 2,51M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MVX?
MVX досяг історичної максимальної ціни у 4,62 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MVX?
Історична мінімальна ціна MVX становила 0,00148601 USD.
Який обсяг торгівлі MVX?
Актуальний обсяг торгівлі MVX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MVX цього року?
MVX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MVX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:42:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Metavault Trade (MVX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

