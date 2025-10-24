Інформація щодо ціни Metavault Trade (MVX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,04182115 $ 0,04182115 $ 0,04182115 Мін. за 24 год $ 0,04628613 $ 0,04628613 $ 0,04628613 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,04182115$ 0,04182115 $ 0,04182115 Макс. за 24 год $ 0,04628613$ 0,04628613 $ 0,04628613 Рекордний максимум $ 4,62$ 4,62 $ 4,62 Найнижча ціна $ 0,00148601$ 0,00148601 $ 0,00148601 Зміна ціни (за 1 год) +0,03% Зміна ціни (1 дн.) +3,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,61%

Актуальна ціна Metavault Trade (MVX) становить $0,04629875. За останні 24 години MVX торгувався між мінімумом у $ 0,04182115 і максимумом у $ 0,04628613, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MVX становить $ 4,62, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00148601.

Що стосується короткострокових результатів, то MVX змінився на +0,03% за останню годину, +3,03% за 24 години та на +2,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metavault Trade (MVX)

Ринкова капіталізація $ 115,37K$ 115,37K $ 115,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 183,67K$ 183,67K $ 183,67K Циркуляційне постачання 2,51M 2,51M 2,51M Загальна пропозиція 4 000 000,0 4 000 000,0 4 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Metavault Trade — $ 115,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MVX — 2,51M, зі загальною пропозицією 4000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 183,67K.