Ціна Metavault DAO (MVD)
Поточна ціна Metavault DAO (MVD) сьогодні становить 3.91 USD з ринковою капіталізацією $ 808.80K USD. Ціна MVD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metavault DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.79 USD
- зміна ціни Metavault DAO протягом дня — -1.12%
- циркуляційна пропозиція – 207.01K USD
Отримуйте оновлення цін MVD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MVD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metavault DAO до USD становила $ -0.044428977575621.
За останні 30 днів зміна ціни Metavault DAO до USD становила $ +0.2181256060.
За останні 60 днів зміна ціни Metavault DAO до USD становила $ +0.6198718500.
За останні 90 днів зміна ціни Metavault DAO до USD становила $ +0.032916998523852.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.044428977575621
|-1.12%
|30 днів
|$ +0.2181256060
|+5.58%
|60 днів
|$ +0.6198718500
|+15.85%
|90 днів
|$ +0.032916998523852
|+0.85%
Останній аналіз цін Metavault DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.12%
+5.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metavault is a community-controlled treasury and decentralised venture capital vehicle that allows anyone to invest in the latest and most profitable Blockchain, DeFi and metaverse projects and strategies.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MVD до AUD
A$6.256
|1 MVD до GBP
￡3.0889
|1 MVD до EUR
€3.7145
|1 MVD до USD
$3.91
|1 MVD до MYR
RM17.4777
|1 MVD до TRY
₺137.7102
|1 MVD до JPY
¥616.4115
|1 MVD до RUB
₽409.1033
|1 MVD до INR
₹334.2659
|1 MVD до IDR
Rp63,064.5073
|1 MVD до PHP
₱227.4447
|1 MVD до EGP
￡E.198.9017
|1 MVD до BRL
R$24.242
|1 MVD до CAD
C$5.5913
|1 MVD до BDT
৳467.3623
|1 MVD до NGN
₦6,052.6018
|1 MVD до UAH
₴164.0636
|1 MVD до VES
Bs199.41
|1 MVD до PKR
Rs1,088.5049
|1 MVD до KZT
₸2,047.1196
|1 MVD до THB
฿132.7054
|1 MVD до TWD
NT$128.4044
|1 MVD до CHF
Fr3.519
|1 MVD до HKD
HK$30.3416
|1 MVD до MAD
.د.م39.4519