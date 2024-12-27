Сьогоднішня ціна Metavault DAO (MVD)

Поточна ціна Metavault DAO (MVD) сьогодні становить 3.91 USD з ринковою капіталізацією $ 808.80K USD. Ціна MVD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metavault DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.79 USD

- зміна ціни Metavault DAO протягом дня — -1.12%

- циркуляційна пропозиція – 207.01K USD

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