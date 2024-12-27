Ціна MetaSoccer (MSU)
Поточна ціна MetaSoccer (MSU) сьогодні становить 0.00183784 USD з ринковою капіталізацією $ 306.58K USD. Ціна MSU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaSoccer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.47 USD
- зміна ціни MetaSoccer протягом дня — -2.08%
- циркуляційна пропозиція – 166.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaSoccer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaSoccer до USD становила $ -0.0000925659.
За останні 60 днів зміна ціни MetaSoccer до USD становила $ -0.0000934473.
За останні 90 днів зміна ціни MetaSoccer до USD становила $ -0.0002916199310983783.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.08%
|30 днів
|$ -0.0000925659
|-5.03%
|60 днів
|$ -0.0000934473
|-5.08%
|90 днів
|$ -0.0002916199310983783
|-13.69%
Останній аналіз цін MetaSoccer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-2.08%
-6.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaSoccer is the first soccer metaverse where users can manage their own club and generate income while playing
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