Сьогоднішня ціна MetaSoccer (MSU)

Поточна ціна MetaSoccer (MSU) сьогодні становить 0.00183784 USD з ринковою капіталізацією $ 306.58K USD. Ціна MSU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaSoccer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.47 USD

- зміна ціни MetaSoccer протягом дня — -2.08%

- циркуляційна пропозиція – 166.88M USD

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