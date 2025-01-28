Ціна MetaShooter (MHUNT)
Поточна ціна MetaShooter (MHUNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MHUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaShooter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.67K USD
- зміна ціни MetaShooter протягом дня — -0.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaShooter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaShooter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaShooter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaShooter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.79%
|30 днів
|$ 0
|+1.65%
|60 днів
|$ 0
|-31.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaShooter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.86%
-0.79%
+15.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"MetaShooter is the first decentralized blockchain-based hunting metaverse. MetaShooter joins millions of gaming enthusiasts in a community where they can experience realistic hunting and develop many activities with monetization opportunities. MetaShooter is built on Unreal Engine with sharp dynamics and graphics. Main Features: -Experience real hunting: Play in tournaments, multiplayer, and with stunning visuals with VR compatibility -Hunt & Earn: Receive token rewards by hunting trophies, winning tournaments, and more. -Customize & Upgrade: Buy, upgrade hunting equipment and customize your hunter -Develop: Buy hunting lands, build towers, breed NFT dogs, and earn passive income -Explore the open World: Experience various environments, stunning visuals, and realistic dynamics Problems we solve: -Boring and repetitive gameplay -Forced crypto aspect into the game -Lack of visuals and dynamics -Illogical ecosystem -No actual utilization of NFTs -Hunting modernization -Overpromising and not delivering "
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