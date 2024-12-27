Сьогоднішня ціна Metarun (MRUN)

Поточна ціна Metarun (MRUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.10K USD. Ціна MRUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metarun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.26 USD

- зміна ціни Metarun протягом дня — +0.65%

- циркуляційна пропозиція – 352.48M USD

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