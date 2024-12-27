Ціна Metarun (MRUN)
Поточна ціна Metarun (MRUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.10K USD. Ціна MRUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metarun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.26 USD
- зміна ціни Metarun протягом дня — +0.65%
- циркуляційна пропозиція – 352.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metarun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metarun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metarun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metarun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.65%
|30 днів
|$ 0
|-45.45%
|60 днів
|$ 0
|-55.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metarun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.65%
-7.03%
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