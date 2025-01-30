Ціна Metarix (MTRX)
Поточна ціна Metarix (MTRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metarix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.08 USD
- зміна ціни Metarix протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metarix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metarix до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metarix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metarix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+8.60%
|60 днів
|$ 0
|+9.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metarix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+34.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
METARIX is a decentralized metaverse built on its own Layer2 blockchain solution. Filled with an ecosystem of P2E gaming, functional NFT's, web3 commerce, business endeavors, virtual real estate, concerts, live venues, content creation services & more. The Metarix, a virtual social space, is a tokenized decentralized Metaverse theme park comprising 12 zones divided into 9 themes and 3 virtual properties. We want to offer enormous and limitless opportunities for engagement and futuristic growth of users in Metaverse. We are committed to rendering innovative contemporary solutions to our users. To do so, we are coming up with a virtual theme city, a gaming and NFTs platform – Metarix. Metarix will be a decentralized metaverse theme park containing 12 zones and 9 themes. Our theme park will be a land for Doge Park, Bitcoin Business Park, Shiba Shopping District, Opensea Art and Museum Center, Sol Fashion District etc.. along with virtual properties in Ethereum, Binance, and Ada Ape Islands. we have 105,000 land parcels for the users to purchase from a variety of options.
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