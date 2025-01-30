Ціна MetaRim (RIM)
Поточна ціна MetaRim (RIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaRim:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни MetaRim протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaRim до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaRim до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaRim до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaRim до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.14%
|60 днів
|$ 0
|-0.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaRim: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaRim builds a social metaverse world. A collectible,playable,socialisable, investable and profitable universe utilising Gamefi, Defi, and Socialfi.MetaRim NFT and Game are the beginning of our enterprise, focusing on a series of unique mecha. This initial game will act as the foundation to build upon for our larger metaverse vision. The gameplay combines combat, ranking systems, materialisation of in game objects, and character growth.Each character will be listed as an NFT asset, making them available to third parties for collection and commerce. A vision of free virtual movement which is looped into real world economics.
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