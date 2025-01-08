Ціна MetaReset (RESET)
Поточна ціна MetaReset (RESET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RESET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaReset:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 261.89 USD
- зміна ціни MetaReset протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaReset до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaReset до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaReset до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaReset до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.26%
|60 днів
|$ 0
|-26.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaReset: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaReset and its future ecosystem applications will have $Reset as its Currency and reflective index. $RESET's importance is enormous like USD, EUR, AED, INR,and $$ you hold in your bank account. $Reset is a native token for MetaPeople to utilize or earn daily wages, trade resources, chill at restaurants/ lounges, date, provide services or any other formats the MetaPeople decide. $Reset will be the governance, utility and economic layer token of MetaReset. All Community rewards, tax distribution, NFT staking, MetaFamily rewards, will be rewarded only through $RESET.
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