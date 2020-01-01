Токеноміка MetaQ (METAQ) Дізнайтеся ключову інформацію про MetaQ (METAQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MetaQ (METAQ) Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. Офіційний вебсайт: https://www.metaplanet-nft.com/ Купити METAQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MetaQ (METAQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MetaQ (METAQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 945,68K $ 945,68K $ 945,68K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 19,08M $ 19,08M $ 19,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 49,56M $ 49,56M $ 49,56M Історичний максимум: $ 7,07 $ 7,07 $ 7,07 Історичний мінімум: $ 0,00582109 $ 0,00582109 $ 0,00582109 Поточна ціна: $ 0,04955657 $ 0,04955657 $ 0,04955657 Дізнайтеся більше про ціну MetaQ (METAQ)

Токеноміка MetaQ (METAQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MetaQ (METAQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів METAQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів METAQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку METAQ, досліджуйте ціну токена METAQ в реальному часі!

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