Сьогоднішня ціна MetaQ (METAQ)

Поточна ціна MetaQ (METAQ) сьогодні становить 0.069405 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна METAQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.02K USD

- зміна ціни MetaQ протягом дня — +2.65%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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