Сьогоднішня ціна Metapro (MPRO)

Поточна ціна Metapro (MPRO) сьогодні становить 0.0073103 USD з ринковою капіталізацією $ 307.21K USD. Ціна MPRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metapro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.76K USD

- зміна ціни Metapro протягом дня — +5.69%

- циркуляційна пропозиція – 42.02M USD

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