Інформація щодо ціни Metaplex (MPLX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,221784 $ 0,221784 $ 0,221784 Мін. за 24 год $ 0,224563 $ 0,224563 $ 0,224563 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,221784$ 0,221784 $ 0,221784 Макс. за 24 год $ 0,224563$ 0,224563 $ 0,224563 Рекордний максимум $ 0,896784$ 0,896784 $ 0,896784 Найнижча ціна $ 0,02528374$ 0,02528374 $ 0,02528374 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) +1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,06%

Актуальна ціна Metaplex (MPLX) становить $0,224423. За останні 24 години MPLX торгувався між мінімумом у $ 0,221784 і максимумом у $ 0,224563, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MPLX становить $ 0,896784, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02528374.

Що стосується короткострокових результатів, то MPLX змінився на +0,02% за останню годину, +1,13% за 24 години та на -4,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metaplex (MPLX)

Ринкова капіталізація $ 128,51M$ 128,51M $ 128,51M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 224,38M$ 224,38M $ 224,38M Циркуляційне постачання 572,71M 572,71M 572,71M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Metaplex — $ 128,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MPLX — 572,71M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 224,38M.