Ціна MetaOctagon (MOTG)
Поточна ціна MetaOctagon (MOTG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaOctagon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.13 USD
- зміна ціни MetaOctagon протягом дня — +3.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaOctagon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaOctagon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaOctagon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaOctagon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.16%
|30 днів
|$ 0
|+1.13%
|60 днів
|$ 0
|+33.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaOctagon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+3.16%
+2.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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