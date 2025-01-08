Ціна Metano (METANO)
Поточна ціна Metano (METANO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна METANO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metano:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD
- зміна ціни Metano протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metano до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metano до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metano до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metano до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.07%
|30 днів
|$ 0
|-20.53%
|60 днів
|$ 0
|-4.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metano: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.07%
+2.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are going to invest the 20% of token in SpaceX and other space explorations companies. We have a metaverse called marsland under build
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