Токеноміка Metan Evolutions (METAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Metan Evolutions (METAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Metan Evolutions (METAN) Metan Evolution is a game application platform on THE Blockchain (network). The game has NFT items with different and unique characteristics, features and rarity. Rewards in-game are organized according to GameFi architecture, allowing players to collect more NFT items and increase their values over time. Офіційний вебсайт: https://metanevolutions.com/ Купити METAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Metan Evolutions (METAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metan Evolutions (METAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 222,59K $ 222,59K $ 222,59K Історичний максимум: $ 0,329025 $ 0,329025 $ 0,329025 Історичний мінімум: $ 0,00183041 $ 0,00183041 $ 0,00183041 Поточна ціна: $ 0,00222587 $ 0,00222587 $ 0,00222587 Дізнайтеся більше про ціну Metan Evolutions (METAN)

Токеноміка Metan Evolutions (METAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Metan Evolutions (METAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів METAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів METAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку METAN, досліджуйте ціну токена METAN в реальному часі!

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