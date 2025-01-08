Ціна Metan Evolutions (METAN)
Поточна ціна Metan Evolutions (METAN) сьогодні становить 0.00251145 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна METAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metan Evolutions:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 283.99 USD
- зміна ціни Metan Evolutions протягом дня — -9.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metan Evolutions до USD становила $ -0.000278990510070034.
За останні 30 днів зміна ціни Metan Evolutions до USD становила $ -0.0008986882.
За останні 60 днів зміна ціни Metan Evolutions до USD становила $ -0.0000910006.
За останні 90 днів зміна ціни Metan Evolutions до USD становила $ -0.001024313531810186.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000278990510070034
|-9.99%
|30 днів
|$ -0.0008986882
|-35.78%
|60 днів
|$ -0.0000910006
|-3.62%
|90 днів
|$ -0.001024313531810186
|-28.97%
Останній аналіз цін Metan Evolutions: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-9.99%
+4.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metan Evolution is a game application platform on THE Blockchain (network). The game has NFT items with different and unique characteristics, features and rarity. Rewards in-game are organized according to GameFi architecture, allowing players to collect more NFT items and increase their values over time.
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