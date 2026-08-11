Сьогоднішня ціна MetaMUI

Поточна ціна MetaMUI (MMUI) сьогодні становить $ 0,02218026, зі зміною 0,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MMUI до USD становить $ 0,02218026 за MMUI.

MetaMUI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 555 518, з циркуляційною пропозицією у 475,90M MMUI. Протягом останніх 24 годин MMUI торгувався між $ 0,02217949 (мінімум) та $ 0,02229711 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,935688, тоді як історичний мінімум — $ 0,00998802.

У короткостроковій динаміці MMUI змінився на -0,00% за останню годину та на -0,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 570,43K.

Ринкова інформація щодо MetaMUI (MMUI)

Ринкова капіталізація $ 10,56M$ 10,56M $ 10,56M Обсяг (за 24 год) $ 570,43K$ 570,43K $ 570,43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,74M$ 17,74M $ 17,74M Циркуляційне постачання 475,90M 475,90M 475,90M Загальна пропозиція 800 000 000,0 800 000 000,0 800 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MetaMUI — $ 10,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 570,43K. Циркуляційна пропозиція MMUI — 475,90M, зі загальною пропозицією 800000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,74M.