Сьогоднішня ціна MetaMoon (METAMOON)

Поточна ціна MetaMoon (METAMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна METAMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaMoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.37 USD

- зміна ціни MetaMoon протягом дня — -4.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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