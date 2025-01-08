Ціна MetaMoon (METAMOON)
Поточна ціна MetaMoon (METAMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна METAMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.37 USD
- зміна ціни MetaMoon протягом дня — -4.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін METAMOON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни METAMOON.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaMoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaMoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaMoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaMoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.12%
|30 днів
|$ 0
|-6.26%
|60 днів
|$ 0
|+20.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-4.12%
-0.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 METAMOON до AUD
A$--
|1 METAMOON до GBP
￡--
|1 METAMOON до EUR
€--
|1 METAMOON до USD
$--
|1 METAMOON до MYR
RM--
|1 METAMOON до TRY
₺--
|1 METAMOON до JPY
¥--
|1 METAMOON до RUB
₽--
|1 METAMOON до INR
₹--
|1 METAMOON до IDR
Rp--
|1 METAMOON до PHP
₱--
|1 METAMOON до EGP
￡E.--
|1 METAMOON до BRL
R$--
|1 METAMOON до CAD
C$--
|1 METAMOON до BDT
৳--
|1 METAMOON до NGN
₦--
|1 METAMOON до UAH
₴--
|1 METAMOON до VES
Bs--
|1 METAMOON до PKR
Rs--
|1 METAMOON до KZT
₸--
|1 METAMOON до THB
฿--
|1 METAMOON до TWD
NT$--
|1 METAMOON до CHF
Fr--
|1 METAMOON до HKD
HK$--
|1 METAMOON до MAD
.د.م--