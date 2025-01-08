Ціна MetamonkeyAi (MMAI)
Поточна ціна MetamonkeyAi (MMAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetamonkeyAi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.71 USD
- зміна ціни MetamonkeyAi протягом дня — +5.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetamonkeyAi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetamonkeyAi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetamonkeyAi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetamonkeyAi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.70%
|30 днів
|$ 0
|-17.61%
|60 днів
|$ 0
|+22.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetamonkeyAi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+5.70%
-39.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metamonkey AI Integrates current AI Technology into emerging Web3 Metaverse properties. Offering current solutions as well as building the next generation technologies. Allowing todays most advanced companies, and tomorrows hottest emerging brands to generate new and innovative revenue streams. We offer complete solutions for your business to integrate into the digital world, from creating your virtual store to managing your inventory and hosting your store on our MetaMonkey AI Mall. We can integrate all types of businesses into any Metaverse; including but not limited to, the following: Car Dealerships, Movie Theaters, Night Clubs, Casinos, Hair Salons, Department Stores, Parks, Airlines, Bus Stations, Pet Stores, Grocery Stores, and more! We bring real-world AI Technology into The Metaverse.
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