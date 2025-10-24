Актуальна ціна MetaMask USD сьогодні становить 0,999776 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MetaMask USD сьогодні становить 0,999776 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MUSD на MEXC вже зараз.

Ціна MetaMask USD (MUSD)

Актуальна ціна 1 MUSD до USD:

$0,999776
$0,999776$0,999776
0,00%1D
Графік ціни MetaMask USD (MUSD) в реальному часі
Інформація щодо ціни MetaMask USD (MUSD) (USD)

Актуальна ціна MetaMask USD (MUSD) становить $0,999776. За останні 24 години MUSD торгувався між мінімумом у $ 0,998049 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MUSD становить $ 1,085, тоді як його історичний мінімум — $ 0,925488.

Що стосується короткострокових результатів, то MUSD змінився на +0,11% за останню годину, -0,06% за 24 години та на +0,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація MetaMask USD — $ 52,44M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MUSD — 52,46M, зі загальною пропозицією 52464903.041037. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,44M.

Історія ціни MetaMask USD (MUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaMask USD до USD становила $ -0,0006441767019383.
За останні 30 днів зміна ціни MetaMask USD до USD становила $ +0,0009290918.
За останні 60 днів зміна ціни MetaMask USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaMask USD до USD становила $ 0.

Що таке MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни MetaMask USD (USD)

Скільки коштуватиме MetaMask USD (MUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MetaMask USD (MUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MetaMask USD.

Перегляньте прогноз ціни MetaMask USD вже зараз!

MUSD до місцевих валют

Токеноміка MetaMask USD (MUSD)

Розуміння токеноміки MetaMask USD (MUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MetaMask USD (MUSD)

Скільки сьогодні коштує MetaMask USD (MUSD)?
Актуальна ціна MUSD у USD становить 0,999776 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MUSD до USD?
Поточна ціна MUSD до USD — $ 0,999776. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MetaMask USD?
Ринкова капіталізація MUSD — $ 52,44M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MUSD?
Циркуляційна пропозиція MUSD — 52,46M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MUSD?
MUSD досяг історичної максимальної ціни у 1,085 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MUSD?
Історична мінімальна ціна MUSD становила 0,925488 USD.
Який обсяг торгівлі MUSD?
Актуальний обсяг торгівлі MUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MUSD цього року?
MUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MUSD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для MetaMask USD (MUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

