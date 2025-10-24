Інформація щодо ціни MetaMask USD (MUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,998049 $ 0,998049 $ 0,998049 Мін. за 24 год $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,998049$ 0,998049 $ 0,998049 Макс. за 24 год $ 1,003$ 1,003 $ 1,003 Рекордний максимум $ 1,085$ 1,085 $ 1,085 Найнижча ціна $ 0,925488$ 0,925488 $ 0,925488 Зміна ціни (за 1 год) +0,11% Зміна ціни (1 дн.) -0,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,50% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,50%

Актуальна ціна MetaMask USD (MUSD) становить $0,999776. За останні 24 години MUSD торгувався між мінімумом у $ 0,998049 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MUSD становить $ 1,085, тоді як його історичний мінімум — $ 0,925488.

Що стосується короткострокових результатів, то MUSD змінився на +0,11% за останню годину, -0,06% за 24 години та на +0,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MetaMask USD (MUSD)

Ринкова капіталізація $ 52,44M$ 52,44M $ 52,44M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 52,44M$ 52,44M $ 52,44M Циркуляційне постачання 52,46M 52,46M 52,46M Загальна пропозиція 52 464 903,041037 52 464 903,041037 52 464 903,041037

Поточна ринкова капіталізація MetaMask USD — $ 52,44M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MUSD — 52,46M, зі загальною пропозицією 52464903.041037. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,44M.