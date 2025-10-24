Інформація щодо ціни Metamars (MARS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00464213 $ 0,00464213 $ 0,00464213 Мін. за 24 год $ 0,00551189 $ 0,00551189 $ 0,00551189 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00464213$ 0,00464213 $ 0,00464213 Макс. за 24 год $ 0,00551189$ 0,00551189 $ 0,00551189 Рекордний максимум $ 1,88$ 1,88 $ 1,88 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) -2,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,64%

Актуальна ціна Metamars (MARS) становить $0,00500461. За останні 24 години MARS торгувався між мінімумом у $ 0,00464213 і максимумом у $ 0,00551189, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARS становить $ 1,88, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MARS змінився на +0,07% за останню годину, -2,88% за 24 години та на -24,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metamars (MARS)

Ринкова капіталізація $ 1,07M$ 1,07M $ 1,07M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Циркуляційне постачання 213,53M 213,53M 213,53M Загальна пропозиція 260 000 000,0 260 000 000,0 260 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Metamars — $ 1,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARS — 213,53M, зі загальною пропозицією 260000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,30M.