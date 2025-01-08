Ціна MetaMall (MALL)
Поточна ціна MetaMall (MALL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MALL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaMall:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.04 USD
- зміна ціни MetaMall протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaMall до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaMall до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaMall до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaMall до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ 0
|-4.30%
|60 днів
|$ 0
|-22.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaMall: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.14%
+0.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metamall will provide a first-of-its-kind virtual reality (VR) experience on the blockchain, allowing users to build, explore, and trade in their very own virtual mall.
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