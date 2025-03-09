Ціна MetaMAFIA (MAF)
Поточна ціна MetaMAFIA (MAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.93K USD. Ціна MAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaMAFIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.59K USD
- зміна ціни MetaMAFIA протягом дня — -15.57%
- циркуляційна пропозиція – 278.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaMAFIA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaMAFIA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaMAFIA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaMAFIA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.57%
|30 днів
|$ 0
|-8.63%
|60 днів
|$ 0
|-56.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaMAFIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-15.57%
+15.33%
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