Сьогоднішня ціна MetaMAFIA (MAF)

Поточна ціна MetaMAFIA (MAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.93K USD. Ціна MAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaMAFIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.59K USD

- зміна ціни MetaMAFIA протягом дня — -15.57%

- циркуляційна пропозиція – 278.81M USD

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