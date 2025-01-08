Сьогоднішня ціна MetalSwap (XMT)

Поточна ціна MetalSwap (XMT) сьогодні становить 0.01076738 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetalSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 641.25 USD

- зміна ціни MetalSwap протягом дня — -3.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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