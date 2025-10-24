Інформація щодо ціни MetalCore (MCG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02813719$ 0,02813719 $ 0,02813719 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +3,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,20%

Актуальна ціна MetalCore (MCG) становить --. За останні 24 години MCG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCG становить $ 0,02813719, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MCG змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +3,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MetalCore (MCG)

Ринкова капіталізація $ 23,48K$ 23,48K $ 23,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,48K$ 23,48K $ 23,48K Циркуляційне постачання 408,36M 408,36M 408,36M Загальна пропозиція 408 358 490,2192142 408 358 490,2192142 408 358 490,2192142

Поточна ринкова капіталізація MetalCore — $ 23,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCG — 408,36M, зі загальною пропозицією 408358490.2192142. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,48K.