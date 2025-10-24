Актуальна ціна MetalCore сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MCG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MCG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MetalCore сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MCG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MCG на MEXC вже зараз.

Логотип MetalCore

Ціна MetalCore (MCG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MCG до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MetalCore (MCG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:14:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MetalCore (MCG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02813719
$ 0,02813719$ 0,02813719

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3,20%

+3,20%

Актуальна ціна MetalCore (MCG) становить --. За останні 24 години MCG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCG становить $ 0,02813719, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MCG змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +3,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MetalCore (MCG)

$ 23,48K
$ 23,48K$ 23,48K

--
----

$ 23,48K
$ 23,48K$ 23,48K

408,36M
408,36M 408,36M

408 358 490,2192142
408 358 490,2192142 408 358 490,2192142

Поточна ринкова капіталізація MetalCore — $ 23,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCG — 408,36M, зі загальною пропозицією 408358490.2192142. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,48K.

Історія ціни MetalCore (MCG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetalCore до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetalCore до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetalCore до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetalCore до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-35,15%
60 днів$ 0-17,28%
90 днів$ 0--

Що таке MetalCore (MCG)

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни MetalCore (USD)

Скільки коштуватиме MetalCore (MCG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MetalCore (MCG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MetalCore.

Перегляньте прогноз ціни MetalCore вже зараз!

MCG до місцевих валют

Токеноміка MetalCore (MCG)

Розуміння токеноміки MetalCore (MCG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MCG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MetalCore (MCG)

Скільки сьогодні коштує MetalCore (MCG)?
Актуальна ціна MCG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MCG до USD?
Поточна ціна MCG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MetalCore?
Ринкова капіталізація MCG — $ 23,48K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MCG?
Циркуляційна пропозиція MCG — 408,36M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MCG?
MCG досяг історичної максимальної ціни у 0,02813719 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MCG?
Історична мінімальна ціна MCG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MCG?
Актуальний обсяг торгівлі MCG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MCG цього року?
MCG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MCG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:14:21 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

