Ціна Metaland Shares (MLS)
Поточна ціна Metaland Shares (MLS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaland Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.85K USD
- зміна ціни Metaland Shares протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaland Shares до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaland Shares до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metaland Shares до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metaland Shares до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-72.81%
|60 днів
|$ 0
|-75.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metaland Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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