Ціна MetaLabz (MLZ)
Поточна ціна MetaLabz (MLZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MLZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaLabz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34 USD
- зміна ціни MetaLabz протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaLabz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaLabz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaLabz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaLabz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1.64%
|60 днів
|$ 0
|-2.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaLabz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaLabz is a deflationary reward token, rewarding holders in a stable coin pegged to the Binance Smart Chain. This allows all holders to enjoy their rewards without having a negative impact on MetaLabz.
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