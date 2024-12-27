Сьогоднішня ціна Metal Dollar (XMD)

Поточна ціна Metal Dollar (XMD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 837.15K USD. Ціна XMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metal Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25M USD

- зміна ціни Metal Dollar протягом дня — +0.36%

- циркуляційна пропозиція – 836.56K USD

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