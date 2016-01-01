Токеноміка Metal DAO (MTL) Дізнайтеся ключову інформацію про Metal DAO (MTL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Metal DAO (MTL) Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016. Офіційний вебсайт: https://www.metalpay.com/ Купити MTL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Metal DAO (MTL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metal DAO (MTL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,46M $ 55,46M $ 55,46M Загальна пропозиція: $ 86,15M $ 86,15M $ 86,15M Циркуляційна пропозиція: $ 86,15M $ 86,15M $ 86,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 55,46M $ 55,46M $ 55,46M Історичний максимум: $ 17,03 $ 17,03 $ 17,03 Історичний мінімум: $ 0,117252 $ 0,117252 $ 0,117252 Поточна ціна: $ 0,643726 $ 0,643726 $ 0,643726 Дізнайтеся більше про ціну Metal DAO (MTL)

Токеноміка Metal DAO (MTL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Metal DAO (MTL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MTL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MTL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MTL, досліджуйте ціну токена MTL в реальному часі!

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