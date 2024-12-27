Сьогоднішня ціна Metal DAO (MTL)

Поточна ціна Metal DAO (MTL) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 96.08M USD. Ціна MTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metal DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.62M USD

- зміна ціни Metal DAO протягом дня — +3.58%

- циркуляційна пропозиція – 82.69M USD

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