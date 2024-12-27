Ціна Metal DAO (MTL)
Поточна ціна Metal DAO (MTL) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 96.08M USD. Ціна MTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metal DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.62M USD
- зміна ціни Metal DAO протягом дня — +3.58%
- циркуляційна пропозиція – 82.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metal DAO до USD становила $ +0.04014312.
За останні 30 днів зміна ціни Metal DAO до USD становила $ -0.2125922720.
За останні 60 днів зміна ціни Metal DAO до USD становила $ +0.3196977400.
За останні 90 днів зміна ціни Metal DAO до USD становила $ +0.076208338368249.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04014312
|+3.58%
|30 днів
|$ -0.2125922720
|-18.32%
|60 днів
|$ +0.3196977400
|+27.56%
|90 днів
|$ +0.076208338368249
|+7.03%
Останній аналіз цін Metal DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+3.58%
+19.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.
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