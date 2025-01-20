Ціна MetAIverse (METAIVERSE)
Поточна ціна MetAIverse (METAIVERSE) сьогодні становить 0.00137395 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна METAIVERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetAIverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 580.90K USD
- зміна ціни MetAIverse протягом дня — -24.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD
Отримуйте оновлення цін METAIVERSE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни METAIVERSE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetAIverse до USD становила $ -0.000450689343339707.
За останні 30 днів зміна ціни MetAIverse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetAIverse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetAIverse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000450689343339707
|-24.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetAIverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.46%
-24.70%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Open Source AI Metaverse -- Simplified 3D AI Agent Creation Effortlessly build and interact with 3D AI agents to shape the future of virtual worlds. The Future of 3D AI Agents. MetaAIVerse is an open-source 3D framework designed to make the deployment and operation of AI agents effortless. Our mission is to empower creators and innovators by making the creation and interaction with AI agents seamless and accessible.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 METAIVERSE до AUD
A$0.0022120595
|1 METAIVERSE до GBP
￡0.001126639
|1 METAIVERSE до EUR
€0.0013327315
|1 METAIVERSE до USD
$0.00137395
|1 METAIVERSE до MYR
RM0.006182775
|1 METAIVERSE до TRY
₺0.0486790485
|1 METAIVERSE до JPY
¥0.2147071665
|1 METAIVERSE до RUB
₽0.140774917
|1 METAIVERSE до INR
₹0.118956591
|1 METAIVERSE до IDR
Rp22.523766888
|1 METAIVERSE до PHP
₱0.0804447725
|1 METAIVERSE до EGP
￡E.0.068999769
|1 METAIVERSE до BRL
R$0.008381095
|1 METAIVERSE до CAD
C$0.001978488
|1 METAIVERSE до BDT
৳0.166934925
|1 METAIVERSE до NGN
₦2.1401057385
|1 METAIVERSE до UAH
₴0.0578570345
|1 METAIVERSE до VES
Bs0.0741933
|1 METAIVERSE до PKR
Rs0.383029781
|1 METAIVERSE до KZT
₸0.729265181
|1 METAIVERSE до THB
฿0.0472501405
|1 METAIVERSE до TWD
NT$0.0451892155
|1 METAIVERSE до CHF
Fr0.0012502945
|1 METAIVERSE до HKD
HK$0.010689331
|1 METAIVERSE до MAD
.د.م0.013794458