Сьогоднішня ціна MetAIverse (METAIVERSE)

Поточна ціна MetAIverse (METAIVERSE) сьогодні становить 0.00137395 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна METAIVERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetAIverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 580.90K USD

- зміна ціни MetAIverse протягом дня — -24.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD

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