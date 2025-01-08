Ціна MetaHub (MEN)
Поточна ціна MetaHub (MEN) сьогодні становить 0.03453737 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaHub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.89K USD
- зміна ціни MetaHub протягом дня — -2.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaHub до USD становила $ -0.00092399199665963.
За останні 30 днів зміна ціни MetaHub до USD становила $ -0.0211309680.
За останні 60 днів зміна ціни MetaHub до USD становила $ -0.0228309146.
За останні 90 днів зміна ціни MetaHub до USD становила $ -0.06038329456959214.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00092399199665963
|-2.60%
|30 днів
|$ -0.0211309680
|-61.18%
|60 днів
|$ -0.0228309146
|-66.10%
|90 днів
|$ -0.06038329456959214
|-63.61%
Останній аналіз цін MetaHub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-2.60%
-29.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaHub Finnace - The Leading Platform for Building the Web3 Affiliate Community
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MEN до AUD
A$0.055259792
|1 MEN до GBP
￡0.027629896
|1 MEN до EUR
€0.0331558752
|1 MEN до USD
$0.03453737
|1 MEN до MYR
RM0.155418165
|1 MEN до TRY
₺1.2202052821
|1 MEN до JPY
¥5.45690446
|1 MEN до RUB
₽3.7041329325
|1 MEN до INR
₹2.963306346
|1 MEN до IDR
Rp557.0542768511
|1 MEN до PHP
₱2.0118018025
|1 MEN до EGP
￡E.1.7493177905
|1 MEN до BRL
R$0.210677957
|1 MEN до CAD
C$0.0493884391
|1 MEN до BDT
৳4.206651666
|1 MEN до NGN
₦53.3806136983
|1 MEN до UAH
₴1.4612761247
|1 MEN до VES
Bs1.83048061
|1 MEN до PKR
Rs9.6228020294
|1 MEN до KZT
₸18.2640520034
|1 MEN до THB
฿1.1939568809
|1 MEN до TWD
NT$1.1314442412
|1 MEN до CHF
Fr0.031083633
|1 MEN до HKD
HK$0.2683553649
|1 MEN до MAD
.د.م0.3457190737