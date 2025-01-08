Сьогоднішня ціна MetaHub (MEN)

Поточна ціна MetaHub (MEN) сьогодні становить 0.03453737 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaHub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.89K USD

- зміна ціни MetaHub протягом дня — -2.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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