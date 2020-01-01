Токеноміка Metahero (HERO) Дізнайтеся ключову інформацію про Metahero (HERO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Metahero (HERO) Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector. Офіційний вебсайт: https://metahero.io/ Купити HERO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Metahero (HERO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metahero (HERO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,49M $ 9,49M $ 9,49M Загальна пропозиція: $ 9,77B $ 9,77B $ 9,77B Циркуляційна пропозиція: $ 9,37B $ 9,37B $ 9,37B FDV (повністю розведена вартість): $ 9,89M $ 9,89M $ 9,89M Історичний максимум: $ 0,252021 $ 0,252021 $ 0,252021 Історичний мінімум: $ 0,00094225 $ 0,00094225 $ 0,00094225 Поточна ціна: $ 0,00101153 $ 0,00101153 $ 0,00101153 Дізнайтеся більше про ціну Metahero (HERO)

Токеноміка Metahero (HERO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Metahero (HERO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HERO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HERO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HERO, досліджуйте ціну токена HERO в реальному часі!

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