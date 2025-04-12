Сьогоднішня ціна Metahero (HERO)

Поточна ціна Metahero (HERO) сьогодні становить 0.00104781 USD з ринковою капіталізацією $ 9.81M USD. Ціна HERO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metahero:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Metahero протягом дня — +1.37%

- циркуляційна пропозиція – 9.37B USD

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