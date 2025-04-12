Ціна Metahero (HERO)
Поточна ціна Metahero (HERO) сьогодні становить 0.00104781 USD з ринковою капіталізацією $ 9.81M USD. Ціна HERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metahero:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Metahero протягом дня — +1.37%
- циркуляційна пропозиція – 9.37B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metahero до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metahero до USD становила $ -0.0000186728.
За останні 60 днів зміна ціни Metahero до USD становила $ -0.0002041330.
За останні 90 днів зміна ціни Metahero до USD становила $ -0.000508328161504758.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.37%
|30 днів
|$ -0.0000186728
|-1.78%
|60 днів
|$ -0.0002041330
|-19.48%
|90 днів
|$ -0.000508328161504758
|-32.66%
Останній аналіз цін Metahero: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+1.37%
-2.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.
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