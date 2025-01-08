Сьогоднішня ціна MetaGuard (MTGRD)

Поточна ціна MetaGuard (MTGRD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.86K USD. Ціна MTGRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaGuard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.33K USD

- зміна ціни MetaGuard протягом дня — -13.15%

- циркуляційна пропозиція – 562.22M USD

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