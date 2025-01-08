Ціна MetaGuard (MTGRD)
Поточна ціна MetaGuard (MTGRD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.86K USD. Ціна MTGRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaGuard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.33K USD
- зміна ціни MetaGuard протягом дня — -13.15%
- циркуляційна пропозиція – 562.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaGuard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaGuard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaGuard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaGuard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.15%
|30 днів
|$ 0
|-23.94%
|60 днів
|$ 0
|-39.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaGuard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-13.15%
-18.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MTGRD Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. MTGRD Token is a Token aimed at improving the cybersecurity industry.
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