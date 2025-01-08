Ціна MetaGods (MGOD)
Поточна ціна MetaGods (MGOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.00K USD. Ціна MGOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaGods:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.96 USD
- зміна ціни MetaGods протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 14.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaGods до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaGods до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaGods до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaGods до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.25%
|30 днів
|$ 0
|-2.37%
|60 днів
|$ 0
|-2.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaGods: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-0.25%
-1.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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