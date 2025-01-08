Сьогоднішня ціна MetaGods (MGOD)

Поточна ціна MetaGods (MGOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.00K USD. Ціна MGOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaGods:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.96 USD

- зміна ціни MetaGods протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 14.13M USD

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