Ціна MetaGaming Guild (MGG)
Поточна ціна MetaGaming Guild (MGG) сьогодні становить 0.00126568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaGaming Guild:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.67K USD
- зміна ціни MetaGaming Guild протягом дня — +0.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaGaming Guild до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaGaming Guild до USD становила $ -0.0007752344.
За останні 60 днів зміна ціни MetaGaming Guild до USD становила $ +0.0001155683.
За останні 90 днів зміна ціни MetaGaming Guild до USD становила $ -0.0001346320724574625.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.80%
|30 днів
|$ -0.0007752344
|-61.25%
|60 днів
|$ +0.0001155683
|+9.13%
|90 днів
|$ -0.0001346320724574625
|-9.61%
Останній аналіз цін MetaGaming Guild: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+0.80%
-11.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaGaming Guild (MGG) is one of the world's fastest growing GameFi guilds who's on a mission to make game finance fairer for the masses. MGG buys the best Non-Fungible Tokens (NFTs) from gaming startups and rents them out to a community of players through the scholarship program. With this, MGG scholars can access games without upfront costs, access early stage game tokens like VCs, and deploy their NFTs to automated yield.MGG has the support of renowned launchpads that release the strongest games such as DAO Maker, GameFi, Red Kite, Gamestarter, Starpunk and more. This gives MetaGaming Guild a privileged access to the best gaming assets in the industry. MGG stakers get exclusive access to the game tokens and NFTs through GameFi Vaults - the first form of game yield farming for blockchain games.
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