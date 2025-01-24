Ціна Metagame Arena (MGA)
Поточна ціна Metagame Arena (MGA) сьогодні становить 0.001179 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metagame Arena:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 487.78 USD
- зміна ціни Metagame Arena протягом дня — -2.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metagame Arena до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metagame Arena до USD становила $ -0.0000930658.
За останні 60 днів зміна ціни Metagame Arena до USD становила $ -0.0004349092.
За останні 90 днів зміна ціни Metagame Arena до USD становила $ -0.0010201566797501957.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.25%
|30 днів
|$ -0.0000930658
|-7.89%
|60 днів
|$ -0.0004349092
|-36.88%
|90 днів
|$ -0.0010201566797501957
|-46.38%
Останній аналіз цін Metagame Arena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-2.25%
-2.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metagame Arena Studio is a blockchain development company and the creators of the Prometheus NFT game,Prometheus is the first on-chain strategy Role Playing NFT game launched on BSC.
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