Сьогоднішня ціна Metagame Arena (MGA)

Поточна ціна Metagame Arena (MGA) сьогодні становить 0.001179 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metagame Arena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 487.78 USD

- зміна ціни Metagame Arena протягом дня — -2.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MGA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MGA.