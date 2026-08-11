Сьогоднішня ціна Metafox

Поточна ціна Metafox (FOX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOX до USD становить $ 0 за FOX.

Metafox наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 176, з циркуляційною пропозицією у 10,00B FOX. Протягом останніх 24 годин FOX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOX змінився на -- за останню годину та на -5,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Metafox (FOX)

Ринкова капіталізація $ 27,18K$ 27,18K $ 27,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,18K$ 27,18K $ 27,18K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Metafox — $ 27,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOX — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,18K.