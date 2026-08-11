Сьогоднішня ціна MetaFight Token

Поточна ціна MetaFight Token (MFT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MFT до USD становить $ 0 за MFT.

MetaFight Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 909,34, з циркуляційною пропозицією у 26,66M MFT. Протягом останніх 24 годин MFT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,190357, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MFT змінився на -- за останню годину та на +1,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,08.

Ринкова інформація щодо MetaFight Token (MFT)

Ринкова капіталізація $ 10,91K$ 10,91K $ 10,91K Обсяг (за 24 год) $ 1,08$ 1,08 $ 1,08 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,92K$ 40,92K $ 40,92K Циркуляційне постачання 26,66M 26,66M 26,66M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MetaFight Token — $ 10,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,08. Циркуляційна пропозиція MFT — 26,66M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,92K.