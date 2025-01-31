Ціна MetaElfLand (MELD)
Поточна ціна MetaElfLand (MELD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MELD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaElfLand:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.31K USD
- зміна ціни MetaElfLand протягом дня — -9.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaElfLand до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaElfLand до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaElfLand до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaElfLand до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.86%
|30 днів
|$ 0
|-52.39%
|60 днів
|$ 0
|+12.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaElfLand: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-9.86%
-22.44%
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