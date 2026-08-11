Сьогоднішня ціна MetaDOS

Поточна ціна MetaDOS (SECOND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SECOND до USD становить $ 0 за SECOND.

MetaDOS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 213, з циркуляційною пропозицією у 6,51B SECOND. Протягом останніх 24 годин SECOND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01329108, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SECOND змінився на -0,24% за останню годину та на -0,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MetaDOS (SECOND)

Ринкова капіталізація $ 32,21K$ 32,21K $ 32,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,21K$ 32,21K $ 32,21K Циркуляційне постачання 6,51B 6,51B 6,51B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MetaDOS — $ 32,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SECOND — 6,51B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,21K.