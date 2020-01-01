Токеноміка MetaDoge BSC (METADOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про MetaDoge BSC (METADOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MetaDoge BSC (METADOGE) MetaDoge is a dog universe based on the concept of the metaverse. MetaDoge is a crypto meme token based on the concept of the metaverse, where users own and control their own digital identity and assets in a decentralized, open-source environment. By holding MetaDoge tokens, users can explore the universe of dogs and collect digital dog-themed assets. MetaDoge also provides a secure environment for trading virtual items such as rare breeds of dogs or custom designed artwork. The community rewards network also allows users to earn rewards for activities such as voting or posting on social media. The goal is to create a fun, exciting world where people can meet, trade, and play together as dogs in an ever-evolving universe. Офіційний вебсайт: https://www.metadoge.top/ Whitepaper: https://www.metadoge.top/ Купити METADOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MetaDoge BSC (METADOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MetaDoge BSC (METADOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 190,42K $ 190,42K $ 190,42K Історичний максимум: $ 0,00561942 $ 0,00561942 $ 0,00561942 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00019042 $ 0,00019042 $ 0,00019042 Дізнайтеся більше про ціну MetaDoge BSC (METADOGE)

Токеноміка MetaDoge BSC (METADOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MetaDoge BSC (METADOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів METADOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів METADOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку METADOGE, досліджуйте ціну токена METADOGE в реальному часі!

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