Сьогоднішня ціна Metadium (META)

Поточна ціна Metadium (META) сьогодні становить 0.03092577 USD з ринковою капіталізацією $ 52.60M USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metadium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30M USD

- зміна ціни Metadium протягом дня — +0.26%

- циркуляційна пропозиція – 1.70B USD

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