Ціна Metaderby Hoof (HOOF)
Поточна ціна Metaderby Hoof (HOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaderby Hoof:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.73 USD
- зміна ціни Metaderby Hoof протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaderby Hoof до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaderby Hoof до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metaderby Hoof до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metaderby Hoof до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.06%
|60 днів
|$ 0
|-6.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metaderby Hoof: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HOOF serves as the fundamental gas in MetaDerby and has unlimited supply and various uses. HOOF can be used as entry fees to attend horse races and to stables by male horses. HOOF can also be used as breeding fees and to make purchases for mystery boxes and constructions for farm lands and race courses.
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