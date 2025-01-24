Ціна Metaderby (DBY)
Поточна ціна Metaderby (DBY) сьогодні становить 0.00123706 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaderby:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.45 USD
- зміна ціни Metaderby протягом дня — -2.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DBY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DBY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaderby до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaderby до USD становила $ -0.0004189339.
За останні 60 днів зміна ціни Metaderby до USD становила $ -0.0005148442.
За останні 90 днів зміна ціни Metaderby до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.38%
|30 днів
|$ -0.0004189339
|-33.86%
|60 днів
|$ -0.0005148442
|-41.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metaderby: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.38%
-24.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"MetaDerby is the first free-to-play-and-earn horse racing metaverse on Avalanche where anyone can earn tokens through skilled gameplay and contribute to building the MetaDerby universe. Race, breed, trade NFT horses and bet on horse races to earn rewards."
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DBY до AUD
A$0.0019545548
|1 DBY до GBP
￡0.000989648
|1 DBY до EUR
€0.001175207
|1 DBY до USD
$0.00123706
|1 DBY до MYR
RM0.0054183228
|1 DBY до TRY
₺0.0441506714
|1 DBY до JPY
¥0.1920288238
|1 DBY до RUB
₽0.1217019628
|1 DBY до INR
₹0.1066222014
|1 DBY до IDR
Rp19.9525778518
|1 DBY до PHP
₱0.072120598
|1 DBY до EGP
￡E.0.0622117474
|1 DBY до BRL
R$0.0073481364
|1 DBY до CAD
C$0.0017689958
|1 DBY до BDT
৳0.150673908
|1 DBY до NGN
₦1.923875712
|1 DBY до UAH
₴0.0518822964
|1 DBY до VES
Bs0.06927536
|1 DBY до PKR
Rs0.3443851334
|1 DBY до KZT
₸0.6432959412
|1 DBY до THB
฿0.0416146984
|1 DBY до TWD
NT$0.0404271208
|1 DBY до CHF
Fr0.001113354
|1 DBY до HKD
HK$0.0096243268
|1 DBY до MAD
.د.م0.0123458588