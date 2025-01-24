Сьогоднішня ціна Metaderby (DBY)

Поточна ціна Metaderby (DBY) сьогодні становить 0.00123706 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metaderby:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.45 USD

- зміна ціни Metaderby протягом дня — -2.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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