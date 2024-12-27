Ціна MetaDeck (MD)
Поточна ціна MetaDeck (MD) сьогодні становить 0.088373 USD з ринковою капіталізацією $ 884.86K USD. Ціна MD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaDeck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.43K USD
- зміна ціни MetaDeck протягом дня — +4.79%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaDeck до USD становила $ +0.00403637.
За останні 30 днів зміна ціни MetaDeck до USD становила $ +0.0984087616.
За останні 60 днів зміна ціни MetaDeck до USD становила $ +0.1400299966.
За останні 90 днів зміна ціни MetaDeck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00403637
|+4.79%
|30 днів
|$ +0.0984087616
|+111.36%
|60 днів
|$ +0.1400299966
|+158.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaDeck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+4.79%
+119.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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