Сьогоднішня ціна MetaDeck (MD)

Поточна ціна MetaDeck (MD) сьогодні становить 0.088373 USD з ринковою капіталізацією $ 884.86K USD. Ціна MD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaDeck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.43K USD

- зміна ціни MetaDeck протягом дня — +4.79%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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