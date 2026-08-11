Сьогоднішня ціна MetaDAO

Поточна ціна MetaDAO (META) сьогодні становить $ 5,05, зі зміною 7,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації META до USD становить $ 5,05 за META.

MetaDAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 114 559 177, з циркуляційною пропозицією у 22,68M META. Протягом останніх 24 годин META торгувався між $ 4,88 (мінімум) та $ 5,54 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 10,84, тоді як історичний мінімум — $ 0,724356.

У короткостроковій динаміці META змінився на -0,44% за останню годину та на -24,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,00M.

Ринкова інформація щодо MetaDAO (META)

Ринкова капіталізація $ 114,56M$ 114,56M $ 114,56M Обсяг (за 24 год) $ 3,00M$ 3,00M $ 3,00M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,56M$ 114,56M $ 114,56M Циркуляційне постачання 22,68M 22,68M 22,68M Загальна пропозиція 22 684 693,500306 22 684 693,500306 22 684 693,500306

Поточна ринкова капіталізація MetaDAO — $ 114,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,00M. Циркуляційна пропозиція META — 22,68M, зі загальною пропозицією 22684693.500306. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,56M.